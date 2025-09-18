В Челябинске частично закроют движение по улице Лесопарковая

Движение по улице Лесопарковая в Челябинске частично закроют на выходных из-за работ на инженерных сетях, сообщает пресс-служба администрации города.

С 22:00 19 сентября до 6:00 22 сентября нельзя будет проехать по улице Лесопарковая в районе дома №23. В это время изменятся маршруты общественного транспорта. Так, автобусы №2, №26 будут следовать через проспект Ленина, улицу Энтузиастов и улицу Худякова без заезда на ЮУрГУ. Автобус №3 поедет от ЮУрГУ по Лесопарковой, затем по Сони Кривой, Энтузиастов и Худякова, а далее по маршруту до ЧВВАКУШа.

Виталина Ярховска