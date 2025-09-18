Правительство утвердило льготные кредиты для застройщиков в малых городах

Правительство запускает программу субсидирования кредитов для застройщиков, которые работают по программе проектного финансирования. Ставка для таких компаний будет компенсирована до уровня 12%. Программа будет распространяться на застройщиков, которые достраивают жилье в сельских населенных пунктах и городах с населением до 100 тыс. человек.

«Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году. Чтобы компании не только смогли завершить начатые проекты, но и выполнить свои обязательства перед людьми»,— сказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства (запись опубликована в Telegram-канале).

На субсидирование процентной ставки застройщикам правительство собирается выделить 500 млн руб. В сообщении пресс-службы кабмина также указано, что в 2025 году льготными кредитами смогут воспользоваться компании, ведущие строительство 390 тыс. кв. м жилья, сдача которого запланирована на 2026 год. В 2026 и 2027 год на программу будет выделено еще 1,1 млрд руб.