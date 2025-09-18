Житель Удмуртии пытался дать взятку сотруднику ГАИ после оставления места ДТП

60-летний житель Малопургинского района подозревается в попытке дачи взятки сотруднику ДПС (ст. 291 УК) после того, как скрылся с места аварии (ст. 12.27 КоАП), сообщили в МВД по Удмуртии. В момент ДТП водитель находился в пьяном состоянии.

ДТП в деревне Быстрово произошло 13 сентября. Подозреваемый — водитель автомобиля «Газель» — скрылся с места аварии. Спустя некоторое время сотрудники ГАИ задержали его в собственном гараже.

Водитель предложил инспекторам 23 тыс. руб. Сотрудники ДПС предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, однако подозреваемый все равно положил деньги на заднее сидение, рассчитывая на благоприятный исход. Инспекторы сообщили об этом в дежурную часть.

Водителя доставили в отделение полиции. Медосвидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии опьянения.

Был проведен осмотр места происшествия, свидетели и подозреваемый допрошены. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.