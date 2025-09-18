В Курской области разминированы все необходимые для возвращения жителей здания

Саперы в Курской области разминировали все «ключевые учреждения», которые необходимо восстановить для возвращения жителей в приграничье, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, он вместе с первым замминистра ЖКХ и строительства Александром Ломакиным уже посетил районы, в которых восстановление начнется в ближайшее время.

11 августа власти региона сообщали, что в приграничье разминировано около 71,2 тыс. га территории. Тогда была очищена территория 56 населенных пунктов, работы продолжались еще в восьми.

В начале июня господин Хинштейн представлял данные, согласно которым с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 39 населенных пунктов на площади 42,3 тыс. га. Он уточнял, что это составляет 8% от общей площади разминирования — 493 тыс. га.

