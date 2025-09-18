Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в €23 млн. Он стал самым дорогим российским игроком.

После закрытия летнего трансферного окна Transfermarfkt представил обновленную стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого 20-летний Батраков оценивался в €12 млн. Ранее самыми дорогими российскими игроками считались вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин (оба — €20 млн).

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил стоимость Батракова в €43,9 млн, а также признал его самым дорогим игроком чемпионата России. При этом, по оценке Transfermarkt, среди футболистов РПЛ по этому показателю его превосходят армянин Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и бразилец Луис Энрике («Зенит»), стоимость которых оценивается в €25 млн.

Алексей Батраков является воспитанников «Локомотива». Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. После восьми туров РПЛ полузащитник возглавляет бомбардирскую классификацию турнира — на его счету восемь голов.

Таисия Орлова