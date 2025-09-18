Бывшего топ-менеджера «Корвета» в Кургане будут судить за коммерческий подкуп

Следственный отдел по Кургану управления СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя управления материально-технического снабжения АО «Акционерная компания "Корвет"». Его обвиняют в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2018-2022 годах 45-летний руководитель управления получал деньги от двух представителей свердловских компаний за беспрепятственное продление существующих контрактов с организациями и гарантированное заключение договоров на покупку и поставку продукции в дальнейшем. Общая сумма полученных взяток, которые курганцу отправляли частями на его банковский счет, составила более 1,3 млн руб.

На крупные суммы, изъятые из дома и офиса обвиняемого, наложили арест. Кроме того, завершили расследование уголовных дел в отношении двух представителей компаний, передавших коммерческий подкуп (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Обвиняемые признали вину и сотрудничали со следствием. Материалы их уголовных дел направили для рассмотрения в Курганский городской суд.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», топ-менеджера «Корвета» задержали в июле этого года и отправили под домашний арест.

Виталина Ярховска