Петербургский ЗакС рассмотрит пакет федеральных инициатив по статусу кампусов вузов

Законодательное собрания Санкт-Петербурга намерено рассмотреть пакет из семи федеральных инициатив. Часть направлена на определение правового статуса вузовских кампусов, сообщил в личном Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский.

Законодательные идеи разработаны депутатами Петербурга и коллегами из регионов. Они получили согласование с парламентской ассоциацией Северо-Запада России.

Петербургские депутаты вместе парламентариями из Калининградской области решили определить правовой статус вузовских кампусов. С коллегами из Архангельской и Вологодской областей подготовлена инициатива в целях расширения прав и гарантий для специалистов, которые работают над научными и техническими проектами. Авторы идеи уверены, что с ними работодателям также необходимо заключать срочный трудовой договор.

Над еще одним документом работали совместно с Мурманской областью. Пакет направлен на повышение безопасности граждан. Законодатели предлагают дать возможность региональным подразделениям санэпиднадзора оперативно сообщать предприятию-поставщику, органам местного самоуправления и региональной власти о низком качестве горячей воды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Главгосэкспертиза РФ в апреле одобрила строительство трех научных центров в Пушкинском районе.

Татьяна Титаева