За попытку украсть яхту двух ижевчан приговорили к условному сроку

Октябрьский райсуд Ижевска приговорил двух 24-летних местных жителей к условному сроку за покушение на угон яхты (ст. 166 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что, утром 2 июня, будучи пьяными, подсудимые находились на территории ижевского яхт-клуба More. Там они заметили пришвартованную яхту и договорились ее угнать. Убедившись, что свидетелей нет, один из них отвязал судно от пирса, после чего фигуранты поднялись на борт.

«Они предприняли попытки запустить двигатель, один из подсудимых также пытался расправить парус. Однако, по независящим от них причинам, довести свой замысел до конца им не удалось, яхта так и не была приведена в движение»,— говорится в сообщении.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд признал фигурантов виновными и назначил одному из них два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Его подельнику получил 1,5 года лишения свободы условно и такой же испытательный срок.