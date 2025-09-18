Ульяновский завод лопастей вышел на проектные мощности

Завод лопастей в Ульяновской области вышел на проектные мощности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Предприятие, открытое в декабре 2024 года, за восемь месяцев изготовило около 190 лопастей, которые отправлены на Новолакскую ветроэлектростанцию в Дагестане. Всего завод может производить до 400 изделий в год.

В ближайшее время планируется начать поставки лопастей на Дальневосточную ветроэлектростанцию и освоить выпуск новых видов продукции с композитными материалами для судостроения.

На заводе работают 455 сотрудников. Предприятию присвоен статус регионального инвестиционного проекта, предполагающий налоговые льготы.

Андрей Сазонов