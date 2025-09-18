В ОДКБ не обсуждали вопрос безопасности на границе с Польшей

Ни одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности не поднимала вопрос нестабильности на границе с Польшей, сообщил ТАСС директор департамента стран СНГ в МИД РФ Микаэл Агасандян.

12 сентября Польша закрыла на неограниченный срок пункты пропуска на границе с Белоруссией. 11 сентября замминистра обороны Польши Цезарий Томчик объявил о размещении у границы с Белоруссией 40 тыс. военнослужащих в ответ на проведение российско-белорусских учений «Запад-2025».

Еще одним поводом для ухудшения обстановки на границе с Польшей стал инцидент с нарушением польского воздушного пространства. Согласно заявлениям польских властей, 10 сентября 19 беспилотников пересекли воздушное пространство страны. Варшава обвинила в этом Россию.

Через несколько дней после вторжения беспилотников президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна «должна иметь собственный ядерный потенциал». В этом году польские власти подписали Нансийский договор с Францией. Документ открыл странам возможность сотрудничать во всех военных областях, включая ядерную. В Париже в последнее время начали рассматривать проект создания в Европе «ядерного зонтика», автономного от США.

