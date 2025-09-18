Футбольное поле школы «Победа» в Новороссийске открыли после капремонта

Капитальный ремонт завершен на футбольном поле спортивной школы «Победа» по адресу Мысхакское шоссе, 56. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

На площадке восстановили ограждение, заменили отбойный борт и синтетическое покрытие искусственной травы. С началом нового учебного года здесь возобновились тренировочные занятия для воспитанников школы и жителей внутригородского района.

Спортивная школа «Победа» охватывает более тыс. детей по различным направлениям. В планах администрации строительство пристройки с залом для занятий тяжелой атлетикой, армрестлингом и гиревым спортом, а также двух крытых теннисных кортов, что позволит увеличить число воспитанников и расширить виды спорта.

Анна Гречко