Экс-замначальника военного санатория в Крыму приговорена к году колонии

Бывший заместитель начальника Сакского военного клинического санатория имени Н.И. Пирогова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. руб., сообщили в крымском главке ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие установило, что подсудимая завышала премии подчиненным и под угрозой увольнения заставляла их обналичивать средства и передавать ей. Также выявлены несоответствия расходов обвиняемой ее официальным доходам: в период работы в санатории она приобрела элитную квартиру в Турции стоимостью более 19 млн рублей и парковочное место за более чем 600 тыс. руб.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Черноморскому флоту. По исковому заявлению военной прокуратуры имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, обращено в доход государства.

Вячеслав Рыжков