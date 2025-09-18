Двукратный олимпийский призер Фред Керли примет участие в «Играх на стероидах»

Американский легкоатлет Фред Керли вошел в список участников «Игр на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе с 23 по 25 мая 2026 года. Участникам будет разрешено принимать допинг. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международной олимпийский комитет (МОК) осудили проведение Enhanced Games. Общий призовой фонд каждого отдельного соревнования составит $500 тыс., победитель получит $250 тыс. Также организаторы Enhanced Games предложат бонусы в размере $1 млн за новые мировые рекорды в беге на 100 м и в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

«Мировой рекорд всегда был главной целью моей карьеры. Теперь я могу посвятить всю свою энергию тому, чтобы расширить границы возможного и стать самым быстрым человеком в истории», — заявил Фред Керли.

12 августа независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit сообщила о временном отстранении 30-летнего Керли за нарушение антидопинговых правил. Причиной его дисквалификации является непредоставление информации о местонахождении.

Фред Керли является серебряным призером Олимпиады-2022 в беге на 100 м, на Играх-2024 он завоевал бронзу на этой же дистанции. Также американский легкоатлет является трехкратным чемпионом мира.

Таисия Орлова