В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за спортивного забега

Из-за проведения краевого спортивного забега «Кросс Нации» в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ограничения введут в районе стадиона «Кубань» с 05:00 и до завершения мероприятия. Движение перекроют на двух участках улицы Радио: от ул. Переходной до ул. Красной и от ул. Карасунская Набережная до Дмитриевской Дамбы. Проезд также будет закрыт на территории спортивного парка рядом со стадионом «Кубань».

Водителей просят быть внимательными, учитывать изменения и заранее планировать маршрут по Краснодару.

Алина Зорина