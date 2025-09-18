Жительница Самары прописала в своей квартире 45 мигрантов

В Самаре возбуждены уголовные дела о незаконной миграции и фиктивной постановке на учет 45 иностранцев (ст.322.1, 322.3 УК РФ). В преступлениях подозревается ранее судимая 48-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция установила, что подозреваемая фиктивно прописывала мигрантов в своем жилье, получая по две тыс. руб. за каждую регистрацию. Кроме того, в январе 2025 года женщина заключила фиктивные договоры с двумя иностранцами, прибывшими в Самару для работы. За это она получила еще две тыс. руб. Силовики выяснили, что подозреваемая уже привлекалась к ответственности за подобное преступление.

Георгий Портнов