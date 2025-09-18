Flydubai планирует начать перелеты в Краснодар

Авиакомпания Flydubai получила одобрение на слоты для полетов в Краснодар в осенне-зимний сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Продажа билетов пока не начата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Flydubai уже выполняет рейсы из Дубая в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Волгоград, Самару, Казань, Уфу, Новосибирск и Екатеринбург.

Возобновление регулярных рейсов в Краснодар состоялось 17 сентября после трехлетнего перерыва. В аэропорту уже работают «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Смартавиа», «Россия», S7 и Southwind Airlines. В расписании аэропорта значатся более 60 рейсов по 13 направлениям, включая шесть международных.

Вячеслав Рыжков