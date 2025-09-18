Анапа отметит 82-летие освобождения от фашистов

В Анапе 21 сентября пройдут мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В 10:00 в Сквере боевой славы состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». В мероприятии примут участие ветераны, представители мэрии, депутаты, военнослужащие Анапского гарнизона, казаки и жители города.

В течение дня запланированы тематические выставки и интерактивные площадки: с 10:00 до 17:00 краеведческий музей представит экспозицию Зала воинской славы, а на Арт-авеню пройдет выставка «Освобождение Анапы», где можно будет поучаствовать в создании панорамы «Подвиг капитана Калинина» и ознакомиться с бытом осажденного города.

Вечером, в 18:30, на концертной площадке «Ракушка» состоится выступление Народного духового оркестра с программой «Славься, мой город». Памятные мероприятия также проходят в учреждениях образования и культуры Анапы на протяжении всей недели.

Анна Гречко