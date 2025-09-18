Пашинян допустил переброску оружия по «маршруту Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналистов о возможной переброске оружия по «маршруту Трампа» — транспортному коридору, который должен соединить Азербайджан с нахичеванским эксклавом. По его словам, такой вариант возможен, но только на взаимной основе.

«Что касается "маршрута имени Трампа", должен вернуться к одному из пяти принципов — принципу взаимности. Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать в случае Азербайджана»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС).

Как уточнил премьер Армении, Ереван начнет переговоры с Баку в том случае, если решит «перебрасывать вооружение через Нахичевань по этому пути в направлении Мегри и в обратную сторону».

В августе господа Алиев и Пашинян подписали в Вашингтоне меморандум о прекращении боевых действий. Отдельное внимание в документе уделяется созданию Зангезурского коридора — он должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией. Дорога получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания».