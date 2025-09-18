В мэрии Анапы напомнили о запрете на создание садовых участков на сельхозземлях

С сентября 2025 года в России действует полный запрет на создание и использование садовых участков на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к сельхозугодьям. Об этом напомнило управление агропромышленного комплекса мэрии Анапы.

Поправки регулируют правовые основы ведения садоводства и огородничества. Нововведение направлено на сохранение территорий для развития аграрной экономики регионов.

Ведомство призывает граждан обращать внимание на назначение территории при планировании покупки земельного участка для садоводства или строительства дачного домика. Власти предостерегают от сотрудничества с недобросовестными риелторами, которые убеждают в возможности перевода земель в иную категорию или узаконивании самостроев.

Анна Гречко