Отопительный сезон стартовал в 20 российских регионах

В России начался отопительный сезон, тепло подается уже в 20 регионах страны. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По словам господина Файзуллина, для успешной подготовки к зиме необходимо завершить все ремонтные работы, создать аварийные запасы ресурсов и техники, а также отработать действия в нештатных ситуациях. С этого года основную ответственность за контроль готовности объектов коммунальной сферы возложили на органы жилищного надзора.

Ирек Файзуллин отметил, что к отопительному периоду подготовлено свыше 950 тыс. многоквартирных домов, 155 тыс. соцобъектов, 74 тыс. котельных и 174 тыс. км теплосетей.