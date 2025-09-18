Более 10 регионов остаются в «красной зоне» по реализации программы капремонта

13 субъектов России остаются в «красной зоне» по реализации программы капитального ремонта. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме развития ЖКХ.

По словам министра, до 2030 года в стране должны улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн граждан. Ключевой инструмент в этой работе — нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Я уже поручил блоку ЖКХ совместно с Фондом развития территорий разработать механизм детального разбора ситуации, чтобы в каждом из этих регионов (находящихся в «красной зоне» .—"Ъ") можно было выявить первоочередные задачи и определить конкретные меры поддержки»,— сказал господин Файзуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в Фонде развития территорий (ФРТ), который занимается мониторингом реализации программы капремонта, объявили о проведении работ в 14 тыс. МКД за январь–август 2025 года. Это затронуло жилищные условия 2,3 млн россиян из запланированных 20 млн.

Наилучший показатель по исполнению программы продемонстрировали в Курской области — там проведен капремонт почти в 79% многоквартирных домов (МКД), включенных в план.