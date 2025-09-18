Начальницу управления в Коркино будут судить за злоупотребление полномочиями

Следственный отдел по Коркино управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летней начальницы управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского района. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Следствие установило, что в 2022 году начальница управления дала распоряжение заключить контракты на приобретение квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Администрация подписала 20 договоров с ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“» по завышенной цене, что нанесло ущерб району на 2 млн руб. Начальница руководствовалась личной заинтересованностью, стремясь повысить свой авторитет и улучшить служебные показатели.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Челябинской области. На имущество обвиняемой в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью более 2,4 млн руб. наложили арест. Материалы дела направили в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска