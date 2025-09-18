Жители Ялты частично остались без света

На территории Ялты частично отключена электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители города временно остались без света из-за аварийного отключения на сетях. На месте уже работают специалисты.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа»,— говорится в сообщении.

Кроме того, без света также остались пгт Николаевка, села Пионерское, Лозовое, Петропавловка и Украинка Симферопольского района. Подачу электроэнергии должны восстановить в течение трех часов.

Алина Зорина