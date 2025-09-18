В Севастополе затопило дорогу к жилому микрорайону возле базы бригады ЧФ

В Севастополе из-за сильного дождя подтоплена единственная дорога, ведущая к микрорайону Казачьей бухты. Непогода вызвала также протечки в домах, отключения электричества и падение деревьев в различных частях города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Сильные осадки начались ночью с 17 на 18 сентября и продолжаются. По данным ГУ МЧС, прогнозировались грозы и северо-западный ветер до 22 м/с. В связи с подтоплением Казачинского шоссе троллейбусы №10к будут следовать до остановки «Камышовая бухта» без заезда в микрорайон. «Севавтодор» очищает 64-й километр трассы «Севастополь — Ялта» от наносов грунта.

Господин Развожаев сообщил о нескольких аварийных ситуациях: падение дерева возле центрального ЗАГСа, протечки крыш в четырех домах на улице Лиговской, течь на Большой Морской, 32 и падение дерева на газон около дома на проспекте Генерала Острякова, 84. В ряде районов частного сектора зафиксированы локальные отключения электричества.

В Казачьей бухте произошла авария на водоводе, обеспечивающем подачу воды в жилой комплекс. Специалисты работают над устранением повреждения, на что потребуется еще около четырех часов. Губернатор подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности. По информации МЧС, после обеда ожидается очень сильный дождь с осадками до 30 мм, что соответствует почти месячной норме сентября.

Вячеслав Рыжков