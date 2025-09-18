В Песчанокопском районе ищут пропавшего несовершеннолетнего

Сотрудники отдела МВД России по Песчанокопскому району разыскивают пропавшего 15-летнего Дмитрия Федоревского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Пропавший ушел из дома 15 сентября и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

По приметам, Дмитрию Федоревскому на вид 15-16 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, лицо овальное, карие глаза, тонкие губы, волосы темно-русые прямые средней длины, на правом виске шрам, отколота половина переднего зуба.

Был одет в черные шорты и белую футболку с рисунком.

Наталья Белоштейн