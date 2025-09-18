В Анапе потушили пожар в санатории «Черноморец»
В Анапе на Пионерском проспекте ликвидировали возгорание в здании санатория «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Огонь охватил кровлю неэксплуатируемого здания на территории санатория. Сигнал о пожаре поступил утром 18 сентября. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
Около 11:55 мск огонь ликвидировали. В тушении задействовали шесть спасателей и две единицы техники. Никто не пострадал.