В Анапе потушили пожар в санатории «Черноморец»

В Анапе на Пионерском проспекте ликвидировали возгорание в здании санатория «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь охватил кровлю неэксплуатируемого здания на территории санатория. Сигнал о пожаре поступил утром 18 сентября. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Около 11:55 мск огонь ликвидировали. В тушении задействовали шесть спасателей и две единицы техники. Никто не пострадал.

Алина Зорина

