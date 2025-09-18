Минобороны России заявило об ударах по объектам энергетики Украины

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетики, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

При нанесении ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

В сводке Минобороны также указано, что за сутки силы ПВО сбили над территорией России 106 беспилотников. В ночь на 18 сентября было уничтожено 43 БПЛА. Больше всего (23) над территорией Ростовской области.