Жительницу Энергодара осудили на 14 лет за спонсирование спецслужб Украины
Жительница Энергодара осуждена на 14 лет колонии общего режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в период с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела на счет иностранного банка около 7 тыс. руб. Этим счетом пользовались спецслужбы Украины.
Как отмечают в прокуратуре, деньги предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.
Помимо основного срока, жительницу Энергодара также приговорили к ограничению свободы на один год. Государственное обвинение поддержала прокуратура Республики Крым.