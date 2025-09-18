Жительницу Энергодара осудили на 14 лет за спонсирование спецслужб Украины

Жительница Энергодара осуждена на 14 лет колонии общего режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в период с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела на счет иностранного банка около 7 тыс. руб. Этим счетом пользовались спецслужбы Украины.

Как отмечают в прокуратуре, деньги предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Помимо основного срока, жительницу Энергодара также приговорили к ограничению свободы на один год. Государственное обвинение поддержала прокуратура Республики Крым.

Елизавета Ершова