Хуснуллин: приграничье будет восстанавливаться с учетом ситуации на фронте

Власти России уже определили первоочередные задачи для восстановления Курской, Белгородской и Брянской областей. Работы будут проводиться по мере того, как будет развиваться ситуация на фронте, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Деньги выделены, программа сформирована, согласована со всеми»,— сказал он на выступлении в Московском государственном строительном университете (трансляция велась во ВКонтакте). На данном этапе определено, где уже можно работать, а где оперативная обстановка этого не позволяет.

Правительство выделит около 80 млрд руб. на восстановление приграничных регионов в 2025–2027 годы. Программа включает меры по повышению безопасности, восстановлению транспортной, энергетической, коммунальной, информационной и социальной инфраструктуры. Вице-премьер Денис Мантуров говорил, что пока работа возможна только в населенных пунктах на расстоянии более 30 км от линии боевых действий.