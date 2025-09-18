Чиновник Кильмезской администрации осужден по делу о хищении земли

57-летний начальник территориального отдела «Кильмезское» администрации Селтинского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Суд установил, что в период с 2021 года по декабрь 2024-го фигурант использовал свое служебное положение для хищения земельных участков и домов, оформляя право собственности на них на знакомую. Затем он продавал эти объекты и расходовал полученные деньги по своему усмотрению. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 590 тыс. руб.

Суд назначил ему штраф в размере 350 тыс. руб. и лишил права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина