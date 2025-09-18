Ставропольский священник рассказал о выкупе христиан из рабства в Пакистане

В Центральной библиотеке Ставрополя священник Антоний Скрынников, руководитель миссионерского отдела местной епархии и президент краевой Федерации шахмат, выступил с лекцией на тему «Миссия в аду». Более 100 человек пришли послушать о его миссионерской деятельности в 70 странах мира.

Лекция была посвящена трудностям, с которыми сталкиваются представители Русской православной церкви в таких странах, как Пакистан, Афганистан, Мьянма, Косово, Восточный Тимор, Мадагаскар и др. В частности, священник рассказал о выкупе 49 христиан из многолетнего рабства в Пакистане. Для этого ему пришлось собрать средства, связаться с настоятелем местного прихода в Фейсалабаде Павлом Сушилом и провести переговоры с владельцем кирпичного завода, на котором люди трудились в ужасных условиях. После подписания необходимых документов началась работа по поиску жилья для выкупленных граждан и их адаптации.

В Бурунди, одной из беднейших стран мира, Антоний Скрынников увидел, что многие люди живут без света, воды и средств гигиены. «Младенцев бросают на улицах из-за невозможности прокормить», — добавил священник. По его словам, миссионеры смогли оказать помощь Русскому Дому в Бурунди и открыть курсы русского языка для местных жителей.

Во время лекции Антоний Скрынников также поделился воспоминаниями о встрече с племенем каннибалов в Восточном Тиморе, подчеркнул важность дружбы с Патриаршими экзархатами в Африке и Юго-Восточной Азии, предложил идею создания института «государственных путешественников». Это, по его мнению, будет способствовать укреплению межкультурных связей.

«Объехав почти половину стран на планете, я заметил, что у многих из них есть чему поучиться. Например, в Бразилии чиновники обязаны лечиться в государственных поликлиниках, чтобы понимать все недочеты системы», — сказал священник.

Средства, собранные на лекции, были переданы благотворительному фонду «Дети в больнице», который уже 10 лет оказывает поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Екатерина Алферова