Смена собственника земли не отразится на работе ижевского приюта «Кот и Пес»

Ижевский приют для животных «Кот и Пес» продолжит функционировать после продажи территории оздоровительного лагеря «Солнечный» (принадлежит АО «ИМЗ-2», госкорпорация Ростех). Об этом сообщили в администрации Ижевска.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что «ИМЗ-2» объявил о продаже трех рекреационных объектов за 557 млн руб. Это санаторий-профилакторий «Сосновый», оздоровительный лагерь «Березовая роща» и вышеупомянутый «Сосновый» (приют находится на его земле). Обязательным условием сделки является сохранение работы учреждения.

Как говорится в сообщении «РТ-Капитал», новый владелец в течение месяца после покупки должен либо заключить договор аренды части земельного участка площадью почти 1,7 тыс. кв. м с центром реабилитации животных «Раздолье» на срок не менее 15 лет, либо передать землю, здание котельной и дороги Ижевску или указанной им некоммерческой организации.

«В Ижевске отсутствует муниципальный приют для безнадзорных животных. Оттого подрядчики неохотно берутся за исполнение контракта по отлову бродячих собак и кошек по принципу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Муниципалитет рассчитывает, что стабильность в отношении участка под приютом даст возможность увеличить количество вольеров и привлечет потенциальных контрагентов на мунконтракт по отлову животных»,— сказал замглавы Ижевска Евгений Хафизов.

В «РТ-Капитал» добавили, что «ИМЗ-2» продолжит финансирование объекта до передачи земли «Соснового» новым собственникам.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о спорах между собственником земли и приютом «Кот и Пес», касавшихся размера и условий оплаты арендной платы. В начале декабря глава региона Александр Бречалов заявил, что приюту не дадут закрыться. Он поставил ситуацию на личный контроль. В середине месяца в «РТ-Капитал» сообщили, что приют продолжит работать на территории «Солнечного» до передачи актива. По последним данным, в приюте находятся около 250 собак и 70 кошек.