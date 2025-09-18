Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Ставрополя будут судить за хищение у знакомых 1,4 млн рублей

В Ставрополе перед судом предстанет 37-летний местный житель, похитивший обманным путем у своих знакомых 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что фигурант убедил одного из потерпевших дать ему в долг 305 тыс. руб. для покупки и перепродажи автозапчастей. У второго заявителя обвиняемый занял 1,1 млн руб. под предлогом покупки транспортных средств и их перепродажи.

Из общего долга фигурант вернул лишь 70 тыс. руб. одному из потерпевших, остальными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.

Наталья Белоштейн

