Троих молодых волгоградцев осудят за разбойные нападения, грабежи и хулиганство

В Волгограде суд рассмотрит в отношении местного жителя и двух его несовершеннолетних сообщников уголовные дела о разбойных нападениях, грабежах и хулиганстве (ч. 2 и ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в июле этого года в Тракторозаводском районе Волгограда нетрезвые фигуранты в двух случаях избили двоих прохожих и украли у них мобильный телефон. У одного из этих потерпевших они похитили также серебряную цепочку. У другого прохожего фигуранты сорвали барсетку с деньгами и телефоном, подожгли его волосы зажигалкой.

Обвиняемые причинили потерпевшим различные телесные повреждения. Один из них получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В ближайшее время уголовные дела направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов