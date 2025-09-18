В Липецкой области собрали 3,5 млн т зерна

Урожай зерна в Липецкой области достиг 3,5 млн т. Доля пшеницы от общего объема сбора составила 2,7 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых в Липецкой области близится к завершению. По словам главы регионального ведомства Екатерины Марковой, качество зерна в этом году значительно превышает показатели 2024-го. Средняя урожайность достигла 50 центнеров с гектара (ц/га).

Аграрии двух районов региона уже приступили к уборке кукурузы. В текущем сезоне площади под культурой были расширены до 74 тыс. га. «Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Успехи наших аграриев — это повод для радости для всех россиян»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

К середине августа в регионе было собрано более 1,7 млн т зерна.

Кабира Гасанова