Полицейские встретили в Пулково пассажира из Махачкалы, покурившего в туалете

Сотрудники МВД задержали в Пулково 35-летнего уроженца Новосибирской области, прилетевшего в Петербург из Махачалы, сообщает пресс-служба транспортной полиции. Во время полета молодой человек решил покурить электронную сигарету в туалете самолета.

Курильщика доставили в дежурную часть, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

В транспортной полиции напомнили, что запрет на курение на борту является необходимым требованием для обеспечения безопасности. В случае нарушения порядка авиакомпания вправе отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяному дебоширу не дали долететь в Петербург из Архангельска.

Андрей Маркелов