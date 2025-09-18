В Ростове с выгоранием на работе сталкиваются 62% работников

С эмоциональным выгоранием на работе сталкивались 62% опрошенных экономически активных горожан, в каждом втором случае это привело к увольнению. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным опроса, опыт выгорания отрицают 34% респондентов. Женщин, знакомых с таким состоянием, больше, чем мужчин (64% против 60% соответственно). Возраст тоже оказывает влияние на проблему: о ней говорят 55% респондентов до 35 лет, 58% в возрасте 35-45 лет и 63% горожан старше 45лет.

Аналитики отмечают, что с выгоранием регулярно сталкиваются 66% ростовчан с высшим образованием, в то время выпускники сузов страдают от этого состояния в 55% случаев.

Эмоциональное выгорание становится причиной увольнения каждого второго сотрудника. Женщины чаще мужчин принимают решение покинуть компанию. Люди старше 35 лет, проживающие в городах и сталкивавшиеся с выгоранием, меняют работу чаще, чем их более молодые коллеги. Сотрудники, зарабатывающие до 100 тыс. руб. в месяц, увольняются чаще тех, кто получает больше.

Лишь четверть сотрудников, столкнувшихся с эмоциональным выгоранием, обращаются за поддержкой к руководству. Большинство предпочитают не тревожить этим руководителя (72%). Женщины чаще мужчин полагаются на начальство (27% против 23%), а молодые сотрудники в возрасте до 35 лет делают это чаще своих старших коллег (29%). Наименьшие шансы получить помощь от руководства имеют работники с доходом до 50 тыс. руб. в месяц: только 14% из них делятся своей проблемой с начальством.

В исследовании отмечается, что только 27% сотрудников получили помощь от руководства по поводу выгорания, 67% — нет.

Наталья Белоштейн