В Самарской области объявили отбой атаки БПЛА

Отбой атаки беспилотной авиации объявлен в Самарской области. В связи с этим утром в четверг, 18 сентября, аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. Один самолет, летевший в Самару, перенаправили на запасной аэродром.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время ограничения в аэропорту Курумоч отменены. Также отменены три рейса из Самары в Москву.

Задержаны самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ереван и Стамбул (шесть рейсов). Работа мобильного интернета в регионе ограничена.

Георгий Портнов