В Ростове-на-Дону 32 человека эвакуировали из-за пожара во многоэтажном доме

В Ростове-на-Дону жителей многоквартирного дома на улице Таганрогской эвакуировали из-за пожара на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Всего из девятиэтажного дома спасатели вывели 32 человека. Уточняется, что обошлось без пострадавших, в квартире, где началось возгорание, никого не было. Пожар ликвидировали на 28 кв. м. Огонь повредил балконы на первом и втором этажах, а также внешние блоки сплит-систем на третьем и четвертом этажах.

По версии дознавателя, причиной возгорания мог стать брошенный сверху окурок.

Константин Соловьев