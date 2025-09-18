Прокуратура добилась устранения нарушений в сфере землепользования под Саратовом

В Екатериновском районе Саратовской области устранили нарушения в сфере землепользования после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителя Екатериновского района прокуратура выявила несанкционированное складирование песка, щебня и горной массы на земельном участке площадью 100 кв. м по ул. Первомайская в р.п. Екатериновка. Надзорное ведомство внесло представление ответственному лицу — директору организации. В итоге нарушения устранили.

Также прокуратура указала на ненадлежащее осуществление муниципального земельного контроля и внесла представление главе Екатериновского района. В настоящее время оно удовлетворено.

Павел Фролов