Банк на Кубани оштрафовали за давление на должницу
Кредитные организации в Краснодарском крае за восемь месяцев 2025 года выплатили административные штрафы на общую сумму 7 млн руб. за нарушение законодательства о взыскании задолженности. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Поводом для одного из дел стала жалоба жительницы края, на которую сотрудники банка оказывали психологическое давление, совершая многочисленные звонки ей и третьим лицам, не указанным в кредитном договоре. При этом согласия на такое общение она не давала.
ФССП привлекла банк к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначила штраф в размере 250 тыс. руб. Попытка кредитной организации оспорить постановление в суде оказалась безуспешной: арбитраж признал действия приставов законными, штраф был уплачен в полном объеме.