Сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов на Кубани

В Краснодарском крае сварщики стали одними из наиболее высокооплачиваемых специалистов. Медианная предлагаемая зарплата в регионе за январь—август составляет 158,6 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru.

В целом доходы сварщиков в России за восемь месяцев 2025 года выросли почти в два раза — до 228 тыс. руб. в месяц, при этом дефицит таких специалистов наблюдается более чем в 80 регионах страны.

За январь—август 2025 года в России было размещено более 87,2 тыс. вакансий для сварщиков, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года — 88 тыс. предложений. В Краснодарском крае количество вакансий составило 3,2 тыс., что на 25% больше показателей восьми месяцев 2024 года.

Больше всего предложений для мастеров полуавтоматов и аргонной дуги зафиксировано в Московской области — 4,7 тыс., Республике Башкортостан — 4,6 тыс., Свердловской области — 4,1 тыс., Краснодарском крае и Челябинской области — по 3,2 тыс.

«Компании испытывают сложности в поиске специалистов, в первую очередь представителей рабочих профессий — электромонтажников, слесарей, сварщиков. Активнее всего в этом году растут зарплаты как раз сварщиков»,— комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Алина Зорина