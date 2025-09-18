В результате пожара в Удмуртии погибли 12 поросят и 3 бычка

В селе Нечкино Сарапульского района в результате пожара погибли 12 поросят и 3 бычка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Ночью 17 сентября сгорел деревянный одноэтажный дом с надворными постройками.

Возгорание заметила хозяйка, услышав треск. Она разбудила мужа и вызвала пожарную охрану. Семья успела эвакуироваться из дома. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводов в сарае. Площадь пожара составила 285 кв. м.

Анастасия Лопатина