В Анапе загорелась кровля санатория «Черноморец»

На Пионерском проспекте в Анапе произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на территории санатория «Черноморец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил утром 18 сентября. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли первые подразделения. Установлено, что горела кровля на площади 50 кв. м.

К 11:19 пожар удалось локализовать. В тушении были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.

Анна Гречко

