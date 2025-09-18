В Новороссийске будут судить туриста за кражу электровелосипеда

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, обвиняемого в краже электровелосипеда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным следствия, ночью мужчина похитил с набережной транспортное средство, принадлежащее местному жителю. Злоумышленник сломал страховочный трос и скрылся, ущерб составил 35 тыс. руб. Позже полиция задержала его по месту временного проживания, откуда изъяла похищенный велосипед и вернула владельцу.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

По ст. 158 УК РФ (кража) фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Гречко