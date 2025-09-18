Мошенники звонят жителям Краснодарского края от имени замглавы минздрава региона

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о новой схеме телефонного мошенничества, в рамках которой злоумышленники представляются первым заместителем министра Ириной Вязовской. Об этом руководитель ведомства рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, жителям и сотрудникам медучреждений поступают звонки и сообщения с «рабочими задачами» от имени чиновника, при этом используется технология имитации голоса, что делает разговоры убедительными.

Глава ведомства отметил, что злоумышленники применяют современные технологии, позволяющие реалистично воспроизводить голос человека. Минздрав призвал жителей региона проявлять осторожность, не передавать личные или служебные данные третьим лицам по телефону или в мессенджерах и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

Вячеслав Рыжков