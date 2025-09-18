На Дону объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов увеличился на 18%

В январе-августе 2025 года объем ввода многоквартирных домов в Ростовской области увеличился на 18,3% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. Информация об этом опубликована на портале Единого ресурса застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За первые восемь месяцев 2025 года в регионе было введено в эксплуатацию 562 тыс. кв. м. многоквартирных домов, что на 87 тыс. кв. м. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По темпам ввода многоквартирных домов Ростовская область заняла девятое место среди всех российских регионов. На первом месте рейтинга находится Москва, где за тот же период было введено около 3 млн кв. м. жилья.

В числе лидеров оказались еще два региона юга России. На третьей позиции находится Краснодарский край, где в 2025 году девелоперы ввели в эксплуатацию 1,42 млн кв. м. многоквартирных домов, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Десятое место в рейтинге занимает Ставропольский край, где с начала года введено в эксплуатацию 543 тыс. кв. м. жилья, что на 35,2% больше, чем в прошлом году. По темпам роста регион уступил только Москве (+39,2%).

Наихудшую динамику среди первых десяти регионов продемонстрировала Новосибирская область. Здесь объем ввода многоквартирных домов уменьшился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 621 тыс. кв. м.

По данным Росстата, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за первые семь месяцев 2025 года в Ростовской области было введено 1,4 млн кв. м. жилья, что на 5% меньше прошлогодних показателей (1,48 млн кв.м.).

Наталья Белоштейн