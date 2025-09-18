В Анапе задержали серийного магазинного вора

В Анапе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии магазинных краж. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела МВД.

По данным ведомства, злоумышленник заходил в супермаркеты, набирал товар и проходил мимо касс без оплаты. В результате оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение установили сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители выяснили, что мужчина причастен к шести эпизодам краж. Общая сумма ущерба составила почти 49 тыс. руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анна Гречко