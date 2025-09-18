Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани банк оштрафовали за давление на должницу

Главное управление ФССП России по Краснодарскому краю оштрафовало кредитную организацию на 250 тыс. руб. за нарушения при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием стала жалоба жительницы края. По ее словам, сотрудники банка многократно звонили не только ей, но и людям, не указанным в кредитном договоре, оказывая психологическое давление. Женщина также не давала согласия на передачу данных третьим лицам.

Кредитная организация пыталась обжаловать постановление приставов в суде, однако Арбитражный суд признал действия ФССП законными. Штраф сейчас оплачен.

По данным управления, с начала года взыскатели долгов в регионе перечислили 7 млн руб. административных штрафов.

Анна Гречко

