Финляндия сохранила независимость «благодаря доброму отношению» Иосифа Сталина, заявил член Совбеза РФ, глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

«Он ("Сталин". — Ъ), мало кто об этом знает, приказал не преследовать юридически маршала (Карла Густава) Маннергейма», — добавил Сергей Иванов в комментарии ТАСС.

Также господин Иванов отметил, что бывший президент Финляндии Маннергейм прежде служил в российской армии, притом там его служба продлилась дольше, чем в финской.

В августе нынешний президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду на разрешение украинского конфликта в 2025 году, аналогично событиям 1944 года. Тогда было подписано Московское перемирие с СССР, которое завершило советско-финскую войну. В рамках перемирия Финляндия обязалась разорвать отношения с Германией и вернуть территории, уступленные СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критиковала слова финского президента и заявляла, что перемирие было подписано Финляндией под давлением Красной армии. В начале сентября господин Стубб заявил, что Финляндия победила СССР в 1944 году.